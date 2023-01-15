112學測今（15）日進入最後一天考程，而昨日全台氣溫偏高，南部甚至溫度飆升到30度左右，考場教室內連電扇都沒開，考生大感悶熱不適，直呼作文寫到頭暈想吐。大考中心則回應，之所以不開啟吊扇或搖頭扇，在於病毒氣溶膠恐落地，不利防疫。相關做法是否通融，將會再研議。

對於考場不開冷氣與電扇等問題，大考中心主任周兆民今日表示，由於學測前兩日各地氣溫偏高，大考中心也通知各考區，可視當時氣溫狀況開啟門窗，南部部分考分區也都有做到，即有開啟前後門和窗戶，維持通風。

周兆民也說，大考中心辦理過去的指考、去年分科測驗及每年10月的英文聽力考試，考量到季節炎熱，所有考場都會開冷氣，且開冷氣設備都須先檢測，評估是否會發出噪音、漏水與供電情況，確保不影響考試。

周兆民提到，以本屆學測而言，考生接近12萬人，由於事前設備檢驗，如此貿然開冷氣，可能造成負面影響。

周兆民指出，學生對冷熱的感知也不一，夏、秋季考場開冷氣，但若考生不想吹，也可申請。但如果學測只在部分試場開冷氣，除了得承擔干擾風險，也有公平性等疑慮。

至於不少學生反映為何昨日教室不能開啟電扇通風，周兆民說明，因應疫情，每次考試都會邀請公衛專家進行防疫諮詢會議，從109指考到今年度的112學測，諮詢會議均建議不開啟吊扇或搖頭扇，在於病毒氣溶膠恐落在地面，電扇氣流則容易將氣溶膠捲到空中，不利防疫。但近年氣溫變化確實較大，未來會再做適當研議。