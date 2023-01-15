農曆春節連假即將到來，中央疫情指揮中心預期春節前、後人流將使新冠肺炎本土疫情再上升，高雄市長陳其邁表示，針對防疫除施打疫苗外，另一就是即早治療，民眾若發現有症狀就先戴口罩，快速就醫，目前高雄市抗病毒藥物庫存量足夠，民眾可以安心過好年。

陳其邁說，高雄市65歲以上長輩，現在服用抗病毒藥都會超過90％以上，平均大概94％－95％左右，所以再提醒一次，新冠肺炎已社區化流感化，民眾不要太緊張，但若是沒有施打疫苗或者染疫的時候，年紀大及風險高的人，若沒吃抗病毒的藥，相對來說風險會很高，所以一定要即早去找醫生投藥。

陳其邁表示，高雄市抗病毒的診所非常多，市府也跟中央流行疫情指揮中心備足了抗病毒的藥物，備足多好幾倍的庫存量，因此民眾在過年期間不用擔心，至於哪些診所可以就醫，衛生局網路或市政府的網站都有公佈，有哪些診所可以就醫。

陳其邁指出，如果一旦有症狀就先快篩，有時候快篩會比症狀晚1至2天，因此當有症狀時候，就先戴口罩。若有風險接觸可疑對象時候，就先自行隔離，如此保護自己，保護家人。