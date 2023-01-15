此次投入蘇花公路刷坡作業的蜘蛛人們分享工作心得。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.3公里處11日崩塌，大清水隧道南口遭大量土石淹沒，雙向交通受阻，公路總局經4天日夜搶修，預計今下午5時通車。其中，一群默默無名的「蜘蛛人」們功不可沒，不僅要冒著生命危險，在陡峭山壁上進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等工作，還要與時間賽跑，儘速恢復通車，讓行政院長蘇貞昌在今天視察搶通進度時，特別對他們致上最大的敬意。

「蜘蛛人」史姓工班說，此次蘇花公路共派遣15名工作人員輪班進行刷坡工程，大家多來自南投縣信義鄉同個部落，本來正在進行台8線中橫公路的工程，因蘇花公路較為緊急，因此被調度過來。

蜘蛛人們在蘇花公路陡峭山壁上進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等工作，行政院長蘇貞昌今天視察搶通進度時，特別對他們致上最大的敬意。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

史姓工班坦言，刷坡工程相當危險，20多年前剛投入這項工作時相當害怕，「居高臨下」的視野真的讓人「壓力山大」，且大家都要自己「開路」走到上頭進行作業，走著走著還會有石頭滑落，難度很高，不過做久了也就習慣了。

另名伍姓蜘蛛人補充說明，一般在進行刷坡時，上方陸續會有石頭滾下來，恐有安全疑慮，因此作業時下方會管制，人車不能通行，遇到雨天也會停工，確保人員安全。

15名蜘蛛人中最年輕為23歲的余姓工作人員，他也說明自己投入工作的原因，因自己從小看家人從事刷坡工程，「看著看著也就跟著做了」，日前在中橫公路工作，但蘇花公路較為緊迫，因此被調度過來，不過「蘇花公路工程真的蠻震撼」，大量土石埋沒隧道口，加上石頭很大一顆，當時看到有點嚇到，但在大家齊心努力下，陸續將石頭清除，並把握時間刷坡，盡快恢復交通。

行政院長蘇貞昌今上午赴蘇花公路災害現場視察搶通狀況，除送上3包加菜金給工程與疏運人員，感謝他們的辛勞，更特別對蜘蛛人們致上敬意，感謝他們用冒著生命安全，用最快的速度在春節前恢復交通，更特別要求相關單位照顧他們的吃住、工具與工作安全。

公路總局表示，蘇花公路今下午5時至晚間7時簡易通車2小時，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間封閉道路。明起至18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5時至8時、中午11時下午1時、下午5時至晚間7時等3個時段，夜間不開放。春節期間（19日至31日）不管制交通，但仍會派遣瞭望警戒人員觀察有無落石，確保用路人安全。