逢甲大學EMBA彰化校友協進會，15日一早現身彰化縣芬園鄉，將愛心親自送到弱勢戶的手上。（逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供／吳建輝彰化傳真）

這項公益的牽線人，芬園鄉代會主席林忠誠、縣議員許雅琳等，都是逢甲大學EMBA校友。（逢甲大學EMBA彰化校友協進會提供／吳建輝彰化傳真）

政府超徵預計發放6000元現金還沒到，彰化縣芬園鄉公所65歲以上長者近日已經收到公所3600元的春節紅包，今逢甲大學EMBA校友加碼，到芬園發送600元小紅包，還有優惠券及裝滿物資的福袋，共計200弱勢戶受惠，希望拋磚引玉，讓更多人挹注資源，陪伴弱勢戶過好年。

逢甲大學EMBA彰化校友協進會，15日一早現身彰化縣芬園鄉，將愛心親自送到弱勢戶的手上，除了600元的小紅包之外，還有沐浴乳、洗衣粉、食用油、餅乾等生活必需物資，還用紅色的袋子包裝成福袋，喜氣滿滿。

受助的林姓弱勢戶表示，往年在年節物價都會上漲，平常就省吃儉用，不然怎麼過年根本不敢想，感謝社會的溫暖，有很多折價券、優惠券等，可以稍稍舒緩一下經濟壓力，裡面還有遊樂園的體驗券，有機會希望能帶孩子去旅遊。

這項公益的牽線人，芬園鄉代會主席林忠誠、縣議員許雅琳等，都是逢甲大學EMBA校友，許雅琳說，芬園老年化嚴重，每5人就有1名長者，而列冊低收入戶、獨居長者的有197戶，因此校友會在研議要舉辦公益時，就期盼能讓鄉內弱勢戶獲得更多資源。

逢甲大學EMBA彰化校友協進會理事長賴志峰表示，600元小紅包希望能夠幫助所有弱勢朋友，另外集結大家的力量，夠買沐浴乳、洗衣粉、食用油、餅乾等生活用品、食品物資，現場還舉辦春聯揮毫活動，讓弱勢戶帶回喜氣的春聯。

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