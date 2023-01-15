葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）降臨沙烏地阿拉伯聯賽，現在又有兩支球隊阿爾希拉爾、伊蒂哈德打算網羅阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）。西班牙《馬卡報》報導，兩隊開出的價碼高達年薪3.5億歐元（新台幣115億），超過C羅2億歐元的身價！

C羅加盟沙國首都利雅德的豪門球隊艾納斯，希拉爾就是艾納斯的宿敵，當初最先出手延攬C羅的也是希拉爾。然而希拉爾、伊蒂哈德都因違規行為遭受國際足總FIFA的處分，到夏天為止無法簽約，才被艾納斯搶走了C羅。

梅西的身價太高了，這兩支球隊還轉向政府請求金援，全力發展足球正是沙烏地的國策之一，加上梅西又與沙烏地頗有淵源（梅西目前是沙烏地的觀光大使），沙國政府預計會出手幫忙招攬梅西。最大的難題是梅西生涯仍處於鼎盛時期，法甲豪門巴黎聖日耳曼預計會再與他續約，對於職業球員而言，留在頂級歐洲聯賽始終是首選。

除此之外，37歲的克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、36歲的西班牙拉莫斯（Sergio Ramos）、34歲的阿根廷狄馬利亞（Angel Di Maria）、30歲的伊斯科（Isco）都在沙烏地聯賽的雷達上，特別前兩位都已經是足壇傳奇人物，可以預期未來有更多球星加入沙烏地世界。