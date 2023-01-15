明天（16）日，進入台股春節前最後布局、與賣股的最後機會，永豐投顧表示，由上週股市走勢顯示，雖然個股之間展現強弱勢，表示投資人有意願提前布局，但是短線投資人仍會把握賣短機會，因此股價衝高容易拉回。是故，為了因應此一特殊格局，建議觀察市場強勢股，捕捉拉回時機進場。

元月因為春節假期，海峽兩岸廠商幾乎休假半個月，勢必反映在製造業的業績上。相反的，由於對岸防疫政策大轉變，消費、旅遊等支出可望大增，相關類股業績可觀。基於以上觀點，對於製造業中下游應該提高警覺，而著力於中國消費市場的公司則可以把握機會。

從美國CPI數據來看，通膨降溫與進入升息循環尾聲逐漸成為市場共識，但是景氣指標呈現落後或是同現象，會對於市場信心造成短期衝擊。此外由於景氣不明，近期不容易有持續強勢類股，因此建議資金在電子、電力建設、消費類起與高股息等題材間輪作。

永豐投顧表示，綜合以上，中期台股看多，應偏多操作，然而假期太長，不建議大筆投入，再者因為波動、輪動劇烈，建議把握拉回機會才進場，同時注意短線價差，封關前指數空間看14,600～15,000。