桃園一間越南小吃店被查獲囤166公斤煙火，超標6倍最重罰30萬元。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

阮姓女子藉著在桃園經營越南小吃店，進貨11大箱的爆竹煙火，大辣辣擺放在店內，準備趁年節販售，客人見「鞭炮山」嚇到檢舉，桃園市消防局上門清查竟有166公斤、超出管制量6倍，阮女辯稱是女兒網購要自己玩，但卻被發現全都已貼上價格標籤，認定是要販售，依法沒入並舉發，最高處30萬元罰鍰。

桃園市消防局第一大隊14日傍晚5時許接獲警方轉報，稱桃園區大林路一家越南小吃店內存放大量爆竹煙火，立即派安檢人員前往稽查，果真一進門就在店門旁看見一箱箱煙火，全都已一個個貼上價格標籤，像是大支仙女棒每包150元、大龍炮2500元，種類近20種，清查發現手持花火有14.64公斤、一般爆竹煙火有152.14公斤，共166.78公斤，超過管制量25公斤逾6倍。

桃園一間越南小吃店被查獲囤166公斤煙火，超標6倍最重罰30萬元。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間越南小吃店被查獲囤166公斤煙火，超標6倍最重罰30萬元。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

「都是女兒上網買回來的！」38歲阮姓老闆娘辯稱沒有要販售，都是自家人要趁春節新年放煙火應景，因親朋好友多，暫時放在店裡面，卻無法解釋為何包裝上面都有價格標籤，她也稱不知道有總量管制，頻頻求情拜託高抬貴手不要開罰，但因已嚴重超標，現場逕行舉發並沒入全數爆竹煙火。

消防局第一大隊長賴志忠表示，農曆春節民眾常會放鞭炮應景，增添年節熱鬧氣氛，業者往往看準商機大量進貨爆竹煙火，尤其是外籍人士不熟我國法規，更想利用年節期間大撈一筆，但煙火爆竹屬於管制品，若販賣或儲存超過管制量，可處6至30萬元，超標30倍最高可處150萬元罰鍰，得不償失。

賴志忠更提醒，大量囤積爆竹煙火如發生火災、爆炸事故，易導致嚴重傷亡，依「爆竹煙火管理條例」規定，一般爆竹煙火管制量為25公斤，如販售或儲存爆竹煙火總重量達管制量25公斤以上，須符合位置、構造、設備及安全管理等相關規定，並投保公共意外責任險，如有違法，最高處150萬元罰鍰。

賴志忠也呼籲民眾購買爆竹煙火時，務必認明附有認可標示的產品，並應確實遵照產品使用說明施放，兒童施放一般爆竹煙火應由父母、監護人陪同，才不會發生危險。