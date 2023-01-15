國立體大側投李重儀再度化身成「文化殺手」，今天主投8.1局僅失1分，率隊以5比1擊敗文化大學，奪下111學年度大專棒球聯賽公開男一級季軍。

李重儀今年在UBL三次碰上文化都讓對手吃足苦頭，預賽7.2局無失分，9日攸關晉級的複賽最終戰更演出1安打無四死球完封勝，今天的獎牌戰，再用113球投8.1局，投出3次三振、4保送，僅被敲3支安打、失1分。

前5局雙方都沒能得分，國體大在6局突破文化「火球男」林振瑋封鎖，靠著3支安打、1保送及暴投攻下3分，7局再添2分保險分穩住勝果。林振瑋此役先發5.1局，三振、保送各4次，還發生3次暴投，被敲4支安打、失3分承擔敗投。

李重儀本屆賽事3場對文化共投25局僅失1分，堪稱「文化殺手」，對此封號他也欣然接受，「今天目標希望能夠投到7局，因為這是身為先發投手至少的局數。」原本李重儀想再拚完投，但9局下又出現亂流，只好接受教練安排退場。

今年即將畢業的他也決定要投入中職選秀，投球姿勢及控球是最大優勢，但他自知球速是缺點，希望能夠提升均速到135公里左右，「如果球速能在提升一點，對挑戰職棒會是比較好的。」

國體大總教練邱俊文則表示，李重儀球路多、控球非常精準，讓文化比較不容易掌握到擊球位置，因為文化不怕球速快的投手，所以派這類型的投手對他們會比較有利。

邱俊文也提到，面對林振瑋，國體大的攻擊策略始終如一，都是希望增加他的用球數，讓他因為用球數增加而產生控球危機。

國體大雖然衛冕失利，但近4屆成績都能維持在前3名，邱俊文認為最大關鍵在於學校後勤支援，除了運動心理、防護能讓教練在訓練上能無後顧之憂，場地整修後也能與更多球隊進行交流賽，讓球員透過比賽累積經驗。