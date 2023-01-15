新北市重大捷運軌道建設近期都有重大進展，汐東線獲行政院核定、安坑輕軌昨日完成履勘。對於汐東線何時能夠動工以及安坑輕軌何時通車，新北市長侯友宜回應，汐東線下一個步驟要將施工相關的財務預算計畫提報工程會，核定後就可以發包施工，而安坑輕軌雖趕不上春節通車，但有信心能很快將6項須改善的部分解決，在春節過後很快就能通車。

汐止人期待20年的捷運、被視為解決汐止交通問題解藥的汐東線，日前獲得行政院核定，外界都關心何時能夠發包、動工，侯友宜今（15）日受訪時表示，汐東線核定後會有新的挑戰要面對，必須中央、地方齊心齊力，而下一個步驟就是要將施工的財務預算提報到工程會，等到核定以後才可以發包，發包後新北也會用最快的速度跟效率讓汐東線趕快動工。

至於有綠營民代指出，汐東線過去長期延宕的最大戰犯是前台北市長柯文哲，因為二階環評拖了太久，加上交通部原先研究的是民生汐止線，但柯市府沒有規畫，才造成汐東線被拖累。

對此，侯友宜表示，未來在台北市的東環段或是民生線，最期待的其實是舊宗站能夠與東湖站銜接，讓汐止人到內湖、台北都可以從東湖站順利轉乘，所以也期望能夠及早核定、動工。

另外侯友宜也希望中央能夠盡速核定基隆捷運，這樣對汐止人來說，有基隆捷運，汐東線也可以延伸到南港甚至到台北市的舊宗站一起銜接，如此一來汐止長期以來交通壅塞的問題才可以一勞永逸來解決。

至於原本預定去年底通車的安坑輕軌，昨日交通部完成履勘作業，履勘委員提出6點「營運前須改善事項」，依程序而言，先前捷運局聲稱在春節前通車的期望勢必落空；對此，侯友宜回應，非常有信心在安全無虞的保證下，很快將這6個問題解決，等到春節過後會再度把結果報給交通部核定，相信很快就能夠通車。