HUSH〈都會愛情三角習題〉MV特別到東京取景。（默聲音樂提供)

HUSH〈都會愛情三角習題〉MV特別到東京取景。（默聲音樂提供)

HUSH〈都會愛情三角習題〉MV特別到東京取景。（默聲音樂提供)

HUSH推出新歌〈都會愛情三角習題〉MV，請來「東京事變」貝斯手亀田誠治編曲、當年錄製《東京愛情故事》主題曲的吉他手佐橋佳幸彈奏吉他，製作人瑪莎在臉書向亀田誠治、佐橋佳幸等大師致謝，不料HUSH竟回「啊怎麼我都還沒有發生……（以下開放徵婚）」。

HUSH今年單身邁入第8年，十分期待愛情降臨，去東京拍攝〈都會愛情三角習題〉MV也零豔遇，他在瑪莎臉書留言開放徵婚後，吸引網友回覆「抱歉我有陳信宏了」、「可以填日文歌詞唱」、「用音樂跟MV帶我們去日本逛」，卻無人當真報名。

談到新歌，他坦言寫這首歌時卡關，而邀請葛大為填詞，是專輯中唯一一首邀詞的歌曲，「這首曲當初在寫demo時，就設定City Pop方向，因為我自己當初有點卡關歌詞，一方面我時常和葛大討論音樂上的事，另一方面他是日本迷，對日本文化也熟，日劇也看很多。」

MV找來曾獲金曲獎肯定的陳映之導演執導，以歌曲的三角習題為命題，從一對同居男女與隔鄰女子間幽微的三角關係，展開魔幻寫實的敘事。HUSH 在一天之內跑了許多東京景點，一大早就來到上班族出沒的新橋，緊接再趕到眺望東京鐵塔的芝公園，然後轉赴能拍到三鐵交會，背景還有晴空塔的鶯谷。晚上則到了熱鬧的澀谷，在玻璃帷幕大樓跟繁忙車流的背景下，將東京日夜的著名美景一次收錄在MV裡。