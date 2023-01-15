112大學學測今(15)日舉行第三天考試，上午考試科目為數學B，高中數學老師分析，整份試題敘述簡單明確，且計算量適中，能有效測驗出學生是否具備基本概念，估計底標甚至平均可能提高1級分。

建國高中數學老師郭仲祐表示，在各冊配分上，第一冊36％、第二冊20％、第3B冊24％、第4B冊20％。

郭仲祐提到，整份試卷能評量學生的數學基本概念。由於近一半的題目有利用簡易情境化的敘述做試題包裝，亦能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題的能力。

而在試題形式方面，郭仲祐指出，題型數與去年考試相同，但混合題第1題改為選填題，題目難易度適中，在每大題中，大致有照難易度排列。題目相關概念中，高一與高二課程占比約為6：4，基本題與課本例題相類似，能增加學生信心。且題目文字量及計算量皆適中，敘述簡單明確。希望未來出題能繼續維持今年的試題難易程度。

中正高中數學老師林榮福說，今年學測數學B出題脈絡與去年相當，預估五標的前半部應與去年分數差不多，不過由於題目敘述字量較低，相信學生更能容易讀懂題意，底標可能會提前1個級分。