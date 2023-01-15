台中市西屯區工業區六路一處工地，今天上午近11時許，工人進行綁鐵條工作時，疑因作業不慎，59歲蘇姓工人從3米高的鷹架上摔落，警消獲報後到場將蘇男救出，因他意識清楚，且身上無明顯外傷，只有感覺腿部疼痛，被送往烏日林新醫院救治。

這起工地意外發生在15日上午10點41分，當時蘇姓工人正在工地1樓的鷹架上施作綁鐵條作業，疑因不慎，從1樓摔落至約有3米深的地下1層，西屯消防分隊獲報後，出動消防車4輛、救護車1輛、人員14名，將蘇男吊起，因他表示左腿膝蓋處疼痛，即以長背板固定後送醫。