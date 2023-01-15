游姓機車騎士目前暫無生命危險，但仍在加護病房觀察中。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市28歲林姓男子日前駕駛轎車自中壢區環中東路朝中山東路方向行駛，左轉時疑未禮讓直行車，導致23歲游姓機車騎士閃避不及直直撞上，游男噴飛遠處頭部重創，經搶救後暫無生命危險，仍在加護病房觀察中，詳細肇事原因與責任，待警方釐清。

中壢警方指出，林男9日開車行經中壢環中東路朝中山東路方向，在環中東路685巷口欲左轉，疑似未讓直行車先行就直接左轉，從環中東路直行往普忠路方向騎乘的游男，行經巷口也疑未減速慢行，來不及煞車，雙方在路口發生碰撞。

由於撞擊力相當大，游男在空中翻滾數圈後噴飛遠處，造成頭部重創、手腳擦挫傷，緊急送醫搶救後目前暫無生命危險，但仍在加護病房觀察中。警方說，雙方駕駛酒測值均為0，至於詳細肇事原因，後續將調閱相關資料後再釐清相關肇責。

警方提醒，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規。另提醒駕駛人近期冬季傍晚光線不佳，請確實開啟車燈、使用方向燈，並遵循行車速度限制，避免事故發生。