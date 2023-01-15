SMA病友因負擔不起台灣高昂的治療費用，前往大陸求藥治療。（圖／生命之窗慈善協會理事長李怡潔提供）

SMA病友因負擔不起台灣高昂的治療費用，前往大陸求藥治療。（圖／生命之窗慈善協會理事長李怡潔提供）

脊髓性肌肉萎縮症（SMA），俗稱漸凍症，是一種罕見的遺傳神經肌肉疾病，台灣有約400人受此病痛所苦，但該病的藥物一針高達230多萬元，且健保僅有條件給付，大多數病友根本無法支付高昂的藥價。現年11歲的潔沂深受此病所苦，家人苦尋治療方法，最後終於在大陸廣東省東莞市找到救命的方法，讓台灣病友看到希望之光；SMA病友、生命之窗慈善協會理事長李怡潔也證實，「被健保放棄的SMA病友潔沂，已經在大陸進行了4次治療。」

陸媒《廣州日報》、《人民日報》等媒體日前報導指出，SMA藥物原先在大陸的費用為一針70萬人民幣左右（約新台幣315萬元），但在大陸國家醫保局的努力下，讓該藥物的費用大幅降低為一針3.3萬人民幣（約新台幣15萬元），對病友來說是天大的喜訊。

而在台灣，該藥物一針的費用高達200多萬元，SMA病友、11歲小女孩潔沂的家人難以負擔高昂治療費用，早在2021年就曾上書給總統蔡英文求救，但健保卻仍跟不上病友需求，最後在多方打聽下，潔沂家人得知大陸一針的治療費僅需15萬元，差距之大讓他們完全不敢相信，但因不忍女兒受苦還是千里迢迢赴陸求藥，在接受首針治療的前一刻仍對價格有所疑慮，直到看著藥物注射進潔沂體內，讓潔沂的家人最終忍不住放聲大哭，而隨著首個療程結束，潔沂與母親將在今（15）日下午返回台灣，與父親團聚、開心過年。

「我們不是沒有藥物、我們不是沒有厲害的醫療團隊，但沒有健保的支持，我們真的無能為力！」長期為病友爭取的李怡潔昨日在臉書表示，起初聽見潔沂媽媽想帶女兒前往大陸找尋機會時，讓她非常痛心，但直接面對台灣健保及制度的她，仍沒有辦法給予任何承諾，因此也沒有任何理由反對。

李怡潔透露，潔沂完成第一次治療後，母親在飯店哭得一把眼淚一把鼻涕的影片讓她印象非常深刻，雖然透過螢幕感受到的是滿滿的希望與感動，卻也讓她心生滿滿的無可奈何，「我們只想，也只能懇請政府，讓以生命等待健保救命藥的四百位SMA病友們，得到同樣溫暖的希望與感動。」