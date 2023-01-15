美國警方再爆出執法過當爭議，加州洛杉磯警察3日處理一樁車禍事故時，多次使用電擊槍制伏試圖脫逃、掙扎的非裔肇事者安德森（Keenan Anderson），4個多小時後，這名被制伏的非裔教師在醫院中身亡，死因為心臟驟停。這起事件引發非裔社群怒火，警方公布的影片顯示，安德森被逮時有些語無倫次，他不斷哀求警察救救他，稱警察想要「佛洛伊德」他。

美國加州洛杉磯警方制伏31歲非裔男安德森（Keenan Anderson），並多次使用電擊槍電他。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）報導，加州洛杉磯警察3日前往威尼斯地區（Venice）處理一樁車禍事故，警察抵達現場時，發現31歲非裔男子安德森舉止怪異，在馬路中央奔跑，經路人指控他是車禍肇事者後，警方隨即要求安德森到路邊坐下配合調查。

安德森原本相當配合，向警方訴說事故原由，不過一會兒後又語無倫次，稱有人想殺他、想在他車上放東西，在警察問訊幾分鐘後他開始脫逃，跑向馬路中央，迫使警察動用武力將他制伏。

根據洛杉磯警方釋出的不同角度、經過剪輯的密錄器影片，約4至5名包含非裔員警在內的警察聯合用手、身體的力量將安德森壓倒在地，不過安德森不斷扭動，多次呼喊「救命」、「他們要殺了我」，他甚至一度稱「他們要佛洛伊德我」，暗指自己將淪為第2個被白人警察壓頸致死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。

美國加州洛杉磯警察局公布警方壓制安德森（Keenan Anderson）的密錄器畫面。

在安德森掙扎期間，一名警察不斷警告他停止，否則就要使用電擊槍，這名員警後續也多次電擊安德森，安德森才逐漸安靜下來，甚至在他看似沒有反抗的狀況下仍持續電擊。

後續洛杉磯消防隊員抵達現場，將看起來已精疲力盡的安德森送上輪椅、將他送醫，不過警方6日發布聲明指出，安德森送醫後心臟驟停，被宣判死亡。洛杉磯警方後續又指出，安德森是在警方動用武力將他制伏後的4.5小時後死亡，警方聲明稱，初步血液檢測報告顯示，安德森對古柯鹼及大麻的檢測呈現陽性，不過洛杉磯郡驗屍辦公室將再獨立進行毒物檢測。

這起事件引爆美國非裔社群怒火，認為警方再度執法過當，值得注意的是，安德森是美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動共同發起人卡洛斯（Patrisse Cullors）的表弟，卡洛斯在社群媒體Instagram發文，指控表弟是「被洛杉磯警察害死」的，指出安德森應該活著，他的孩子也應該被父親撫養長大。

安德森本身是華府一間高中的英文老師，校方表示，安德森在寒假期間到洛杉磯拜訪家人。

針對這起爭議，洛杉磯警察局長摩爾（Michael Moore）上周表示正在調查這起事件。

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