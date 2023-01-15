女星小優（游振宜）由綜藝節目《大學生了沒》出道後，便憑著幽默又風趣的主持風格與隨和的個性，受到大批網友的喜愛。小優日前上綜藝節目大爆料，一位漂亮女主持人為了有更多鏡頭，主動跑去「討好」攝影師，不擇手段的舉動，令她直呼心機超重。

日前小優上綜藝節目，該主題為「最勁爆！演藝圈爆料大會保證精彩！不精采就處罰！」，並透露跟一位女藝人不對盤，「我看她不順眼有點久，雖然她真的蠻漂亮，可是她的心沒有跟臉一樣漂亮，她心機蠻重，會不擇手段搶工作。」

兩人曾經一起在同個節目錄影，不過對方卻頻頻搶話，讓小優備感困擾，小優提及自己或其他來賓在講故事的時候，她會立刻搶過去說自己也有這個經驗，「整集都是她在講，根本就是她的特輯。」

此外，小優還撞見對方為了有更多鏡頭，主動跑去討好攝影師，在場來賓聽完十分好奇，紛紛要小優透露一點線索，小優則點出幾個關鍵字：「高的，漂亮美艷型，有主持也有上節目，現在還在線上。」安心亞好奇對方詢問對方是否是模特兒經紀公司的藝人，小優則保密，表示不能再透露：「跟大家關係都還好，但講了你們一定都知道。」