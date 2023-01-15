歲末年終，德音文教基金會今（15日）於大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。（陳儀君提供）

歲末年終，德音文教基金會今（15日）於大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮，祝福新店、深坑、石碇、坪林、烏來的清寒學子，共9所國高中、257位學生獲得獎助學金。陳儀君表示，自2018年起，她將選舉補助款捐到德音文教基金會，透過基金會專案給大文山國高中清寒學子，每年在農曆過年前辦理，就是為了給予優秀學子獎助學金可以圓夢。

德音文教基金會董事長、新北市議員陳儀君、新北市副市長謝政達、新北市教育局副局長歐人豪、德音文教基金會董事楊頤光、董事陳麗敏、董事林佳生、康寧基金會執行長祝厚民皆出席頒獎。其中文山國中校長黃美娟、達觀國中校長林才乂、深坑國中校長李建英陪同該校學生出席典禮，一同在歲末年終，將溫暖與祝福帶給弱勢的學子。

謝政達致詞時表示，陳儀君長期關注弱勢，在教育上重視清寒學子外，偏鄉也提供扶助。他提到平溪有位礦工因天燈燒毀他的家，礙於經濟弱勢，無法修繕，居住環境惡劣，陳儀君知道後，找義蓋團體幫忙，讓胡姓礦工能有一個安全的家，獲得平溪民眾的肯定。

此外，平溪並不在陳儀君的選區，她的善舉更是令人尊敬。另外，陳儀君幫助新北偏鄉青年，協助地方創生，媒合政府資源，讓年輕人能直接與政府對談。

德音教育文化基金會表示，此次頒贈典禮，因正逢高三學測，高三學生無法出席，但獎助學金仍會保留讓同學考完後領取，同時也祝福這些應考的學子們都能夠「金榜題名」，順利考取心中嚮往的學校。活動由財團法人德音文教基金會與新北市議員陳儀君主辦，新北市新女性協進會協辦，感謝新女性志工們全程協助，歲末寒冬，讓學子感受到社會溫暖。