適當的發炎反應對人體的免疫系統很重要，但當身體累積太多廢物，就會造成「慢性發炎」，進而損傷大腦等器官，並擾亂情緒運作。營養師王人唯指出，有3類食物可以幫助身體抗發炎，分別是彩虹蔬果、含Omega-3的好油以及辛香料。

王人唯在臉書粉專發文，列出慢性發炎引響情緒的3大原因，首先是「皮質醇過勞」，壓力荷爾蒙「皮質醇」能調節壓力，還有助身體抗發炎，但如果體內發炎反應太旺盛，皮質醇就必須加倍分泌，導致身體對高濃度的皮質醇疲乏，若此時再忙於應對壓力，分泌皮質醇的機能就會過勞，抗壓能力也隨之下降了。

其次是「醣類攝取過多」，體內多餘的糖容易與蛋白質結合，形成「糖化終產物」，它是體內的縱火犯，到處跑並讓器官發炎，此時蛋白質就像被綁上枷鎖，在轉變成荷爾蒙的過程遭到干擾，情緒荷爾蒙的運作就會被打亂。

最後則是「腸漏症滲入有害物質」，腸道環境不佳會讓壞菌大肆生長，造成緊密的腸道壁細胞產生裂縫，形成「腸漏症」，腸道若失去隔絕能力，原本體積較大、不易吸收的有害物質，就會趁機滲入體內引起發炎，並沿著「腸腦軸」從腸道影響腦部與情緒。

王人唯表示，有不少食物都能幫助身體抗發炎，可以善加利用，平衡發炎反應，同時也分享3大類抗炎食材。

●彩虹蔬果

植物為了抵抗紫外線與各種外來傷害，產生五顏六色的「植化素」，比如花青素、茄紅素、芸香素、類黃酮等，對人體有許多好處，包含清除自由基、活化免疫、抑制發炎等，而蔬果們不僅有腸道好菌需要的膳食纖維，還能補充被壓力消耗掉的維生素C。

●含Omega-3的好油

油脂經過分解後產生的脂肪酸，可以分為飽和與不飽和2種，而不飽和的脂肪酸依照化學結構，又分為Omega-3、6、9，其中抗發炎效果最好的是Omega-3脂肪酸；因此王人唯建議，增加飲食中攝取Omega-3脂肪酸的比例，像是鯖魚、鮭魚、秋刀魚、堅果、奇亞籽、亞麻仁油、紫蘇油等，尤其魚類富含調解免疫的維生素D。

●辛香料

充滿風味的各種辛香料，有助調節發炎反應的平衡，善用辛香料不只抗發炎，增加香氣也能讓心情更加幸福。