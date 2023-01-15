前宜蘭縣代理縣長陳金德投票後表示，希望賴清德副總統擔任新主席之後能調整黨的步伐，做必要的改革、重新出發，民進黨方能有機會繼續執政。（吳佩蓉攝）

民進黨籍立法委員陳歐珀表示，希望所有黨公職能呼應未來新主席賴清德副總統的期待，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」，所有地方執政的公職人員能擦亮綠色執政、品質保證的招牌。（吳佩蓉攝）

民進黨主席補選今（15日）登場，不知是否適逢農曆年節重要習俗之一「筅黗」，家家進行大掃除，還是宜蘭黨員對民進黨失去信心，投票所冷冷清清；前宜蘭縣代理縣長陳金德投票後表示，希望賴清德副總統擔任新主席之後能調整黨的步伐，做必要的改革、重新出發，民進黨方能有機會繼續執政。

今為民進黨主席補選日，賴清德副總統為同額競選；宜蘭縣設有6處投開票所，宜蘭縣議會縣民大廳、永美社區活動中心、玉田社區活動中心、大義社區活動中心、東安社區活動中心及蘇西社區活動中心，早上8點開始投票，現場冷清、未見排隊狀況。

陳金德表示，按照黨主席補選期程，1月18號新的黨主席就會就職，這次大選民進黨大敗之後，希望賴清德副總統擔任新主席之後，能調整黨的步伐，做必要的改革、重新出發，希望黨在賴的領導下能夠更接地氣、接近民意，照顧弱勢、「艱苦人」，傾聽他們的心聲，相信民進黨有機會繼續執政。

民進黨籍立法委員陳歐珀表示，希望所有黨公職能呼應未來新主席賴清德副總統的期待，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」，所有地方執政的公職人員能擦亮綠色執政、品質保證的招牌，嚴格要求自己跟「黑、金」畫清界線，不要自我沉淪；如賴說的，應惕勵自己、全黨同舟共濟，這樣台灣才有機會、民進黨才有未來。