壽德公園兼具生態、休憩、滯洪多功能，侯友宜上午視察時，也發放氣球給現場小朋友。（呂健豪攝）

新北市政府持續加強防災能量，擁有1萬2340公噸滯洪量中和壽德公園滯洪池完工，未來遇到強降雨時，可以有效降低大安圳東支流及周邊地區排水系統負擔，強化周邊9個里約85公頃範圍的防災能量，市長侯友宜也說，市府會持續精進水利及防災工程。

為解決中和民享街及莒光路一帶因短延時強降雨造成部分區域積淹水現象，新北市水利局特別於壽德公園設置滯洪池，相關工程今（15）日正式啟用，新北市長侯友宜也親自前往視察。

侯友宜表示，面對極端氣候改變的過程中，短延時的強降雨常會造成積淹水的問題，因此防災、減災成為市府團隊的首要目標，新北市近年來不斷精進水利及防災工程，幾年來也解決了54處的嚴重積淹水區域，也來也會持續精進。

今日完工的壽德公園滯洪池，共可容納1萬2340公噸的雨水，再加上旁邊的自強國小、國中的滯洪量也可以解決這附近9個里、將近85公頃的範圍裡面的積淹水問題，另外設有交換系統，可以讓雨水回收再利用，成為雨水滯洪及水資源再利用亮點。

水利局長宋德仁說，市府這幾年為改善中和地區積淹水問題，已陸續完成環球購物中心後方分流工程、民有及民享街雨水下水道維護改善工程、自強國中及自強國小雨水貯流設施，壽德公園改造後，能有效降低大安圳東支流及周邊地區排水系統負擔，為下游地區大幅降低積淹水風險。

完工後的壽德公園是中和區唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪的多功能公園，園內除遊具、溜滑梯及體健設施外，同時也種植多樣開花植物可讓民眾賞心悅目，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。