明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）季外上演了頗不尋常的自由球員風波，一個腳踝舊傷讓他的身價從3.5億美元暴跌至2億美元，即使王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）都保不住柯瑞亞的3億美元肥約。

柯瑞亞對美媒《The Athletic》說，某位「踝傷專家」毀了他的大肥約，當初巨人拿出13年3.5億美元，進入最後體檢階段，這位專家不給他通過。後來紐約大都會12年3.15億美元要搶柯瑞亞，體檢時又是同一位踝傷專家不給過，柯瑞亞說：「他已經打定主意不會改變，他對每支球隊都表達相同的意見，他就是這麼認為的。」

經紀人波拉斯形容這簡直是「用水晶球在預測未來」，但是球團相信專家的意見，大都會一口氣砍價到6年1.57億美元，附加「必須每年通過體檢，否則中止合約」。柯瑞亞隨後告知波拉斯「讓我回到雙城吧」，結局是雙城6年2億美元（保障合約，不必每年健檢）迎回了柯瑞亞。

柯瑞亞稱讚大都會老闆科恩（Steve Cohen）是個很好的人，他一度做好心理準備，主動放棄多年來最擅長的游擊位置（獲得過金手套、白金手套），可惜雙方沒有緣分，柯瑞亞表示他對巨人、大都會都毫無怨言，「這是醫生的意見，那也只能算了，天意要我返回明尼蘇達雙城，我非常感激這個機會。」