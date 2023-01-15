國內本土疫情連續6日下降，中央流行疫情指揮中心公布，國內新冠肺炎今天新增2萬972例本土病例，境外移入298例，另外死亡個案有31例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日少2108例，減少約9.1%。

今日COVID-19新增2萬972例本土病例，境外移入298例，另外死亡個案有31例。今日新增的病例數較上週日少2108例，減少約9.1%。

莊人祥表示，過去7天以來累計本土病例(1/8-1/14)共15萬1838例，較再上1周(1/1-1/7)共18萬0134例，下降15.7%。

中央流行疫情指揮中心表示，今日新增之20972例本土病例，為9658例男性、11299例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(4242例)、台中市(2654例)，高雄市(2559例)、桃園市(2314例)、台北市(2279例)、台南市(1618例)、彰化縣(876例)、新竹縣(630例)、新竹市(557例)、苗栗縣(515例)、屏東縣(475例)、雲林縣(413例)、基隆市(371例)、宜蘭縣(315例)、南投縣(273例)、嘉義縣(269例)、嘉義市(186例)、花蓮縣(166例)、台東縣(125例)、金門縣(83例)、澎湖縣(40例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為18例男性、13例女性、年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月26日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年5月26日至今(2023)年1月11日。

指揮中心說明，今日新增298例境外移入個案中，為217例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月15日至今年1月14日。指揮中心統計，截至目前國內累計916萬4334例本土病例，2020年起累計1萬5813例本土死亡個案。

莊人祥表示，本土疫情已經連續4周確診總數下降，只要下周確診數也是往下，由於再下一周是春節，屆時通報人數會較少，因此本土將會再有連續2周下降的趨勢，民眾可以安心過年。