縣府在竹北市、竹東鎮、新埔鎮及湖口鄉路邊規畫的停車格，自19日起第三方支付業者繳交停車費服務，將從7家增加至13家，縣府交旅處長游志祥指出，除了路外停車場外，新竹縣路邊停車從超商繳費、金融機構代繳到多元支付，提供民眾繳費更加多元也更方便。

游志祥說，以往在縣府廣場停車，民眾多會到縣府服務台繳停車費，為提供停車民眾繳費的便利性，新竹縣路邊停車費委託超商代收外，從2019年6月起提供金融電信業者代扣繳停車費服務，民眾可透過電信帳單及金融機構代扣繳新竹縣停車費。

超商代收每筆停車費要收取4.5元服務費，「第三方支付服務」為第三方支付業者提供網路平台服務，能提高雙方交易安全性、公正性及可信賴性，每筆停車費收取的服務費則不到1元，去年開通第三方支付繳費，使繳費管道更加多元、便利。

游志祥說，新竹縣政府停車繳費的合作第三方支付原有7家，去年開通後發現民眾使用第三方支付繳停車費愈來愈多，從19日起將增加至13家，提供縣民和外地遊客方便繳付停車費的方式。

新竹縣路邊停車費能第三方支付的為，歐付寶、宏碁智通、FriDay理財、全支付、富邦多媒體（MOMO）、悠遊付、一卡通、剛谷、麻吉行得通、橘子支付、拍付國際、街口支付及遠創智慧公司，縣府均完成簽約。

游志祥說，各鄉鎮市公所管理的路外停車場，大多委由業者代管收費，有些提供有第三方支付繳交停車費，竹北市等4個鄉鎮市的路邊停車費第三方支付增為13家後，將能提供民眾更多的選擇和更方便的繳費方式。