歲末迎春，新竹縣總工會15日在工商大樓舉辦112年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨111年職訓成果展活動，副縣長陳見賢代表縣長楊文科到場開筆，獻上新春祝福，參觀成果展讚美各項職業訓練的成果。

陳見賢與縣府勞工處長劉家滿、副處長林東山、立委林思銘、縣議員蔡志環等人，參與新竹縣總工會揮毫贈春聯活動，現場由新竹縣翠竹書畫學會26位書法名家揮毫寫春聯。

該學會創辦人賴煥琳校長、理事長姜信淇校長是新竹縣數一數二的書法大師，陳見賢與賴煥琳、姜信淇等人共同開筆，寫下「玉兔迎春，吉祥納福」，為新的一年祈福。

陳見賢隨後參觀111年職訓成果展，新竹縣總工會表示，為提升勞工自主學習，向勞動部勞動力發展署桃竹苗分暑申請補助辦理勞工自主學習3年7萬計畫課程，鼓勵民眾參與學習發展職涯專長。

成果展中的拼布展，是縣民羅秀香自2014年起持續參加勞工自主學習拼布手作應用班課程，精進學習拼布工藝，成立秀香手工布包坊工作室，各色大小布塊在她手中細細縫紉，成為許多漂亮精緻手提包、零錢包等，還有帽子、衣服、居家裝飾品。

新竹縣總工會也邀請新竹縣傳統整復工會現場義「整」，由專業老師將體內穢氣整理的乾乾淨淨，迎接新的一年。

陳見賢親自體驗放鬆筋骨，也歡迎縣民朋友在忙碌之餘，多加支持傳統整復產業。現場舉辦手縫貓頭鷹鎖匙圈DIY活動，引吸大、小朋友參與，現場人氣滿滿。