蘇花公路坍方處已清除。(公路總局提供)

11日晚間11點55分台9線蘇花公路159k＋300處大清水隧道南口無預警大規模落石崩坍，造成明隧道損害交通受阻。公路總局表示搶修至今日凌晨5點總共清除1200立方土石，現正坡面刷坡、簡易防護及最後路面整理，該災害路段預計可如期在今（15）日下午5點搶通，後續鋼構防護復建工程預定4月底完成。

行政院長蘇貞昌今日上午視察災害路段，特別感謝公路總局施工團隊在艱險、惡劣的工作環境之下，不分日夜搶修。

此次交通部相關單位全力協助，包括台鐵從1月12日至15日中午總計加開宜蘭－花蓮區間快車36列次，3天內宜花區段疏運旅客數達約18萬人。另啓動「蔬果北運」機制，以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

另外交通部即時啟動海運疏運應變機制，緊急協調調度4艘船舶協助運送人員、車輛，國軍也配合調派軍艦待命支援，1月13日至15日總計疏運839人次、載運車輛441輛。