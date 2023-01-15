知名YouTuber「小哥哥艾理」善於穿搭且口才幽默的他，頻道以街訪成人話題走紅，近期更創立自己的情趣用品品牌，而他先前在節目中透露，自己一路打拚的過程，也表示原本夢想當藝術家，但之後卻當起業務員，而如今自創品牌年收入曝光讓許多人感到驚訝。

小哥哥艾理在節目《單身行不行》中分享想從大學至今奮鬥的過程，他坦言，因為始終找不到自己的目標，所以總共念過三所大學五個科系，但這也意外養成容易與其他人混熟的技能，接著他表示，出社會後擔任旅遊業務的他為了業績，每天七點多起床工作到深夜十一、二點返家，甚至周末假日大家在家休息或出遊時，他也在跑業務，因此自己的年收入才漸漸突破百萬。

不過，當時他開始接觸投資，希望可以藉此賺更多錢，所以開始拉著身邊家人朋友投資海外房產，直到他投資的這一兩年都沒有拿回投資金額才驚覺被騙了，而那兩年期間他總計被騙了兩千萬，讓他十分後悔。

然而，他之後遇到作日本代購的朋友決定一起開店，沒想到卻遇到疫情讓他慘賠700萬，最後他發現2017年全球情趣用品的產值有170億英鎊（約6299億元台幣），覺得與自己的YouTube的觀眾很符合，所以決定自創情趣用品品牌，如今的他每個月營業額都可突破千萬，年收入更是相當驚人。