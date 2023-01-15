太平蝙蝠洞步道修復工程完工，目前已開放使用。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市太平蝙蝠洞步道受颱風及滯留鋒面雙重作用，山區降下豪大雨，導致步道邊坡崩落，損壞既有木棧道等附屬設施。台中市府觀旅局動支復建經費約674萬元辦理修復工程，施作岩壁防護設施、木樁駁坎、截水砌石溝、木棧道修復、平台面板及階梯與護欄更換等，已於今年1月開放使用。

觀旅局長陳美秀表示，蝙蝠洞步道步道邊坡崩落，損壞既有木棧道等附屬設施，影響步道使用安全性，由於崩塌處位於山區，部分機具不易抵達，工區可施作空間狹窄，且現地地形因素存在岩壁風化，易有節理面崩落危險。

現場只能由施工人員在近90度的邊坡進行作業，既須注意岩壁土石崩落，且須同時執行坡面鋼索防護工程，相當不容易，但在市府及承攬廠商積極討論及努力下，已於去年12月順利完工。

觀旅局表示，近幾年已將蝙蝠洞步道打造成太平區頗負盛名的遊憩據點，吸引不少民眾前往踏青遊玩，步道沿途自然生態繽紛多彩，可見昆蟲彩蝶於山間飛舞、台灣獼猴攀爬於山林間，並有潺潺流水的溪澗和空氣中散發著清新的山林芬多精，處處可見原始自然的生態風貌。

觀旅局指出，旅客於蝙蝠洞登山步道踏青健行後，可順道走訪結合歷史與藝術文化的太平買菸場(陳庭詩紀念美術館)及太平古農莊文物館，緬懷往昔民俗風情、鄉土情懷的藝文據點，並感受文青創意美學及深具時代內涵的氛圍。此外，也可前往被稱為台中隱藏版松林祕境「太平苗圃」賞松，看松樹秋季轉色，黃綠紅交錯堪稱最美松景，再搭配翠綠湖景更是浪漫。