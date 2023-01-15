新竹市長高虹安出席開幕儀式，與現場藝術家一同揮毫寫下「風城美展」春聯。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安15日赴竹市藝文界年度盛會「第21屆風城美展」開幕，攜手99位藝術家喜迎新年，在書畫家帶領下高虹安也現場揮毫寫下「風城美展」4字，高虹安坦言非常緊張，幸好大師們支持，寫出堪稱滿意的作品，展期將到2月5日，在春節期間給予市民藝文氣氛。

高虹安15日出席開幕儀式，她說風城美展是新竹市藝文界重要盛事，從2002年開辦至今已有21年，本屆首度在241藝文空間展出，超過10個在地美術書畫藝術攝影等協會理事長，以及超過99位藝術家齊聚一堂，展出近百件作品，也讓民眾在春節期間有更多藝文交流機會。

高虹安也說，今藝術家們齊聚一堂，許多藝文界前輩也向她提出建言，盼未來新竹市有更多藝文空間，讓藝文團體有更多發揮舞台。高虹安現場也和文化局代理局長李欣耀交換意見，之後會盤點研議竹市更多公部門空間，包括241藝文空間等，如何有更好發揮運用，盼讓新竹市藝文有更好發展。

高虹安也與3位書畫家一起揮毫寫下「風城美展」4字，她坦言「非常緊張」，好險書畫家們對她的作品還算滿意，算是勉強過關，也希望市民朋友多來支持風城美展，除了欣賞藝文展覽外，家長們也可帶著孩子一起來學寫書畫。