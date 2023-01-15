嘉義一名男子小帥（化名）經常到前女友家借住，他在去年1月留宿時與前女友妹妹小花（化名）同睡客廳，小帥深夜竟為逞一時色慾對年僅13歲的小花下手，猥褻、指侵得逞。事後小花家人氣憤提告，一審法官依對於未滿14歲之女子為性交罪，判處1年6月徒刑。小帥再上訴，法官審酌他犯案時年僅19歲，判緩刑5年，並賠償小花8萬元，全案可上訴。

一名男子小帥（化名）與女友分手後仍會到她住處過夜，去年1月間，小帥到前女友住處借宿，並和前女友年僅13歲的妹妹小花（化名）同睡客廳，到了深夜小帥突然性慾高漲，竟然將手伸入小花衣褲內，在沒違反小花的意願下，進而撫摸胸部、屁股、身體等多處，對她舌吻及吸吮胸口並且指交，事後前女友家人得知小帥獸行，氣得報警處理。

小帥到案坦承不諱，一審時法官審酌小帥犯案時年僅19歲，自制力不足，小花一家人都希望小帥入監服刑，因此一審判處1年6月徒刑。後小帥再上訴到台南高分院，法官衡量若讓他入監服刑，除具威嚇及懲罰效果外，恐會斷絕他和社會的連結，而無從達成教化及預防再犯目的，對其家庭生活、人格及將來對社會之適應，未必有助益，因此判他緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並賠償小花8萬元，全案可上訴。

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