大學學測來到尾聲，高雄市卻傳出14日上午進行英文考試時，苓雅區的中正高中考場突然響起里長劉銀連的廣播聲，而廣播聲音持續逾5分鐘，完全打擾考生作答的心情，考生走出考場後更是髒話連連。劉銀連辦公室事後致歉表示，不知道這幾天為學測日，而本周是正義里的清潔周，才會用廣播提醒里民進行打掃。

昨日學測英文考科於早上進行，中正考場的考生卻在水深火熱努力作答時突然被里長廣播聲驚擾，除了擾亂原本的作答思緒外，廣播聲持續超過5分鐘，也完全打斷學生的作答心情，不少學生走出考場後髒話連連。

陳姓考生表示，當天作答到一半聽見廣播聲時的確被嚇到，原以為是考場廣播，還仔細聽了一下，後來發現根本就是里民廣播，讓他覺得根本是在浪費自己的作答時間；陳姓考生最忿忿不平的是，廣播聲持續的聲音太長，一旦分心後要再找回考試手感相當困難，雖然屬於意外事件，但還是希望有人為此出來負責。

正義里長劉銀連辦公室也回應，因為不曉得這幾天是學測考試，但本周屬於里民的清潔周，才會廣播要里民記得清掃環境、解釋回收項目等，之後知道在進行學測後也不敢再廣播了，相當抱歉。

家長協會理事長黃雀華表示，此狀況對於考生的確相當不公平，希望教育部出來做彌補或讓考生能夠緩解不適，畢竟考生準備3年的奮力一戰，卻突然發生這樣的狀況，對於考生來講一定相當不平衡和不舒服；但這也不是里長蓄意造成的，所以希望大家互相體諒，相信里長一定也不希望影響到考生權益。

高雄一考區試務中心表示，考前都有通知各考場附近及相關單位，考試期間必須保持安靜、施工也得暫停。昨天傳出廣播聲後，試務單位也立即通知制止，此情形也已載於試場記錄表報告大考中心情況。