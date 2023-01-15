【愛傳媒藺奕專欄】對很多人，2022是覆沒的一年。過去三年裡，總是抱著僥倖，寄望於最後一波、最最後一波、再最最最後一波。

盼著盼著就走散了，有的是親人、有些是愛人。 尤其我這一輩的，無論已婚還是單身，很多人的愛情，不知不覺都走進一樣的黃昏市場。

早市還蹦蹦跳跳的活魚把水放盡，覆上碎冰僵凍躺在保麗龍箱裡，你得仔細挑、看一看他的眼睛，是否還足夠清澈。菜販和水果攤都擺出新的秩序，過鮮的蔬果三三兩兩隨意堆放，價格更優惠了，誠者可議。

外賣的熟食有機可乘了，佔據更多的攤位、比早市的陳設更繽紛。割包、潤餅、米粉湯、鹽酥雞鹹水雞桶仔雞和各式滷味⋯⋯隔老遠，每一樣都姿綽、每一味都撲鼻。

於是熟識的朋友經常流連。

有人曾經有大房子，四面通透；有最好的音響、最貴的廚房電器，最舒服的床墊。有人曾經養過一隻貓，有人生兒育女，靜靜等待青春流逝。有人為了他學開車、燙熨斗，在他的幫助下成為母親，他們曾經在早市吵架無數次又牢牢抱緊。

也不知道疫情是不是最後一擊，總是有人倦了這樣的生活就走掉了。

長長的黃昏市場，人不比早市少，卻沒有那麼多的吆喝；人走動得多、停留的少，停留的點，經常也是固定配合的。人都走了，但生活的秩序卻永遠留存下來。

出口處總有賣麻糬的，隔壁的輪椅上擺滿刮刮樂；要過年了，一眼望去，上面都是大面額的，二千元、一千元。

你發現買麻糬通常是女人，男人總繞到刮刮樂前掏出錢。愛情的黃昏市場裡，女人有Q彈軟甜的麻糬已然知足，她們不再等待英雄；男人靠刮刮樂再賭一把，說不準突降神蹟重建王國。

作者為文學奬得主

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