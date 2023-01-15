台積電一名男員日前腳傷送醫治療要開刀，由於隔天已排定要登記結婚，其未婚妻相當憂心無法登記，導致無法請婚假照顧他。光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫得知後大為感動，想要幫忙圓夢，於是請戶政人員協助，當天在醫院完成終身大事。

光田醫院骨科醫師嚴可倫在臉專常分享醫療專業，包括醫療過程心情、與患者互動情形，已有一群粉絲長期追蹤他的粉專，上周一篇「我照顧好你的骨頭，讓你未來繼續護國」內容，也吸引許多人觀看。

嚴可倫指出，一名台積電男員工因受傷造成小腿開放性骨折，為他清創手術，將傷口刷洗乾淨，由於台積電對國家甚至世界的貢獻，舉足輕重，他認為有緣照顧到該公司員工是榮幸，他也把患者稱作「護國哥」。

嚴可倫說，手術前，患者未婚妻「神山嫂」急切問「手術隔天可以下床、坐輪椅嗎？」後來才得知「護國哥」受傷隔天原本預定要登記結婚，「神山嫂」因擔心沒有登記就無法請婚假照顧他，而困惱不已。他聽了大為感動，想幫患者實現心願。

嚴可倫和戶政事務所協調後，安排讓「護國哥」、「神山嫂」在病房完成手續。手術隔天，戶政人員當天抵達醫院，醫療團隊緊盯護國哥術後狀況，確保他身體OK，兩人終於完成終身大事。