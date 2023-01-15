「112年加強重要節日安全維護工作」期間，太平分局將於易壅塞路段、重點時段，加強交通疏導及違規取締。(太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

近年台中太平因台74線讓南來北往更方便，但也造成台74線中山路、東平路、樂業路匝道及太平路沿線、環中東路沿線等5處尖峰時刻就易壅塞，因應長達10天的春節連假即將到來，台中市政府警察局太平分局也將加強執行交通疏導勤務，以提供民眾「安全、便捷、順暢」之交通環境。

太平警分局指出，春節期間預期會出現北往南返之車潮，太平地區位於國道系統與快速道路間之對外聯絡交通網絡，許多民眾均會選擇台74線快速道路做為行車路線。

因而在「112年加強重要節日安全維護工作」期間，太平分局將於1月20日（星期五）至1月29日（星期日）止，共計10天，針對上述5處易壅塞路段，在每日10至12時、16至20時重點時段，加強交通疏導及違規取締。

此外春節期間，太平地區頭汴坑酒桶山風景區，也是民眾出遊踏青的好去處，太平警分局也已規劃警力執行定點、機動交通疏導，並加強重大交通違規取締，隨時監控轄區各主要匝道、幹道車流狀況，並將隨時與警察廣播電台台中分台保持密切聯繫，提供民眾最新路況及交通訊息。

太平分局分局長葉志誠表示，春節期間還是提醒民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線，快樂出遊、平安回家。