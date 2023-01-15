SDGs青年影響力論壇上半場約300人參與。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年事務局與國際青年商會中華民國總會昨辦理SDGs青年影響力論壇，號召逾300人，以永續發展17項指標，提出公部門、企業與教育等多元觀點，透過討論凝聚共識。青年局表示，預計1月下旬發布青年投入永續發展行動計畫，鼓勵青年自主提案，進行年度計畫，補助最高1案100萬，邀請青年團隊一起來桃園，用行動讓城市更永續。

國際青年商會中華民國總會14日邀集總會理監事、全台151名分會會長、25個青商種子分會及一般民眾，舉辦SDGs青年影響力論壇。今年青商會聚焦SDGs第8項良好的工作及經濟成長、第11項永續城鄉與第13項氣候行動等永續目標為核心，從治本方式制定實踐行動，並發展成長期分會活動，讓青年參與國家發展，產生社會影響力。

桃園市青年局分享創業友善政策。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

論壇中以永續發展17項指標，提出公部門、企業與教育等多元觀點，透過討論凝聚共識。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

青年局表示，論壇上半場約300人參與，分享內容提及如何協助年輕人返鄉投入地方事務，因應近年青年族群與學校師生日漸關心環境永續發展、社會創新等議題，再加上中央推動地方創生，青年局以青年投入永續發展行動計畫，輔導青年團隊與地方連結，運用創新科技解決問題。

青年局統計，目前已累計輔導75組地方創生青年團隊，並於2021年獲選教育部青年發展署核定為北區青聚點，服務包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市與連江縣共7縣市地方創生青年團隊。

青年局長侯佳齡提到，未來在桃園市長張善政的5個友善青創政策引領下，將提出更多青創政策，包括科技、文創、地創及社會創新等，青年局將和青年一起拚，盼打造桃園市成為全台最強加速器，輔導青年在地就業與創業。

此外，青年局預計1月下旬發布青年投入永續發展行動計畫內容，以永續發展行動計畫17項指標，鼓勵青年自主提案，進行一整年度計畫，補助最高1案100萬，邀請青年團隊一起來桃園，用行動讓城市更永續。