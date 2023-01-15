羅百吉分享電影資訊。（禾力文創提供）

賀歲片《山中森林》取材自導演姜寧身邊的真人真事，有部分甚至是來自親身經歷，片中有一場戲是男主角李康生跟謝承均兩人到海邊散步、回憶當年，謝承均說：「想當年我們兩個只要把到馬子，就帶她們來海邊散散步，烤烤肉，放放煙火，然後我在車上，你在沙灘上，你還記得嗎？」

姜寧曾在2012出版過一本書《夜店之王》，而在出書之前，他混跡於台北市的各大夜店，也因緣際會與當時已經成為藝人的羅百吉結下不解之緣，而這場戲，正是兩人在20幾年前的回憶。電影即將上映前，姜寧傳了訊息給久未謀面的老友羅百吉，並邀請他來首映會重逢，羅百吉也在臉書說：「後來才知道電影是在拍我。」

而電影中李康生出獄沒有人來接他的橋段，也是來自於姜寧身邊一位因組織犯罪條例而進去關的好朋友，他也是突然假釋出獄，剛好又沒有朋友來面會，導致他一出監獄完全沒有人接他，也沒手機叫車，只能自己一路從宜蘭監獄走到外面有人車的地方，然後自己坐車到礁溪先洗洗塵，後來到台北一直到晚上朋友才陸續出現。