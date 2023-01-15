知名性感網紅黃琳，擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時被封為「世新女神」，加上有張神似Angelababy的臉，因此也被稱為「兇版Angelababy」。而經常透過社群平台分享辣照的她，近日前往澳洲旅遊時，不忘在昨日曬出在飯店所拍的比基尼照，讓網友們看了直噴鼻血。

黃琳日前前往澳洲旅遊，並陸續在個人平台上曬出照片。在昨日公開的照片中，只見黃琳穿著一件黑色的比基尼，而比基尼只有兩條線，加上中間一塊比較寬的布設計，使她飽滿美胸根本包不住，她在第一張照片中還向後仰挺出精挺雙峰，讓不少人看了大噴鼻血。第二張照片，黃琳則是往前靠向鏡頭，E級雙球曲線級凹凸有致的火辣身形立即一覽無遺，加上她迷人的笑容，瞬間電暈一票粉絲，紛紛表示「情趣內衣吧！怎麼遮得住點點」、「這泳衣是為妳設計的？」、「凹嗚心臟爆擊」、「小姐請你注意」、「人類女性的極致表現」、「叫警察！」、「哇靠，我沒了」；其他網紅好友則表示「又圓又大」、「哇靠包粽子？」、「這要撐不住了吧！」、「我真的要瘋了」，吸引超過5.9萬人按讚。

事實上，黃琳前幾日也曾PO出人在黃金海岸時的穿搭辣照，表示「被黃金海岸的陽光治癒了，我果然還是適合夏天」，當時的她穿著一件胸口深V又綁帶的細肩帶上衣搭配超短牛仔褲，前凸後翹的火辣好身材也同樣令網友看了直呼「被你治癒了」、「跟隨海浪的腳步 漸漸上升的溫度，陽光倒映me and you」、「乳牛出沒注意」。