被網友讚美是台北最美玻璃屋的「好丘 On The Road在路上」，座落在由日式老建築修復而成的榕錦時光生活園區，隨著農曆春節將至，即日起好丘攜手被譽為「最前衛的復古選物品牌」的「地衣荒物」打造期間限定快閃店，並推出獨售商品。

好丘與地衣荒物合作，在透明澄澈的玻璃屋空間中，共同創造出富涵文化美學與在地生活的當代想像。因應玻璃屋的獨特空間，本次企劃以「潮復古，仙系走春」為主題細選眾多品牌熱賣以及首度登場的商品，與好丘特別合作限量商品「菱紋蚊帳貝果袋」消費即可加價購輕鬆入手。

由好丘首創的「厚醬貝果」系列，創造每天開賣就排隊秒殺紀錄與百萬網路聲量關注。今年冬季好丘超人氣「厚醬貝果」持續將草莓力發威至農曆春節，不僅「踏雪尋莓」厚醬貝果升級濃郁巧克力口味貝果限量回歸，以32％白巧克力融合奶油乳酪，點綴檸檬汁創造濃郁、酸甜又清爽的白巧克力乳酪餡，再豪華鋪滿香甜多汁的新鮮台灣草莓，果肉細緻甜度高，寵愛自己每口咬下都是甜美好味道。「踏雪尋莓」只在「好丘On The Road在路上」獨家販售，每日限量供應。