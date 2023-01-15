「冬不藏精，春必病溫」年關將至，多數民眾會在過年期間放肆的大魚大肉，但馬光醫療網中醫師侯佩汝就提醒，過年期間若是沒有吃的正確又健康，恐怕會民眾影響來年四季的身體。侯佩汝將食材分為蔬菜、水果、澱粉以及蛋白質，4大部分做解說。

以中醫的角度，今年的過年接近節氣中的「大寒」，將是一年中最冷的時段，過年期間民眾若沒有適當的調養身體，儲備身體的能量，在來年的4季內就容易受外邪干擾，影響身體器官的整合運作，因此可能出現健康問題，包括消化不良、腹脹腹痛、胃食道逆流、睡眠障礙等狀況。

侯佩汝說明，民眾在蔬菜類可以多攝取富含維生素A、B、C、E及礦物質的深綠色蔬菜；而紅橘黃類的蔬菜則含有大量β胡蘿蔔素，進入人體後可轉變成維生素A，提供身體免疫系統運作所需的營養。

水果類可以選擇富含維他命C的橘子、柳丁、葡萄柚、木瓜、芭樂等水果，維他命C除了有優秀的抗氧化功能外，也可以幫助膠原蛋白的形成，使細胞間排列更緊密，進而漸少病菌入侵身體的機會，有效增強民眾身體的抵抗力。

澱粉類則可以使用優質澱粉或高膳食纖維澱粉的黎麥、糙米、地瓜、綠豆、紅豆等食物，優質澱粉或高膳食纖維澱粉不但不會肥胖，反而可以減重及有益腸道健康；對中醫來說，腸胃系統是人體的「後天之源」，吃進去的飲食都是藉由腸胃來做消化及分配能量，且經研究證實，膳食纖維可以減緩醣類吸收、促進腸內益生菌生長、增加腸道蠕動幫助排除廢物等功效。

至於過年年夜飯必遇到的肉類，可以食用含有Omega-3脂肪酸及礦物質的深海魚類；而豬肉可以選擇瘦肉部分飲食，其他肉類也建議以雞肉、鮭魚肉、鯖魚肉做為主食。

另外過年經常會在聚會上大嗑瓜子、堅果等零嘴，侯佩汝提醒，雖然堅果富含維他命E，不僅可以抗氧化、抗發炎，更可調節腸道菌叢生長，不過堅果的油脂含量較高，若過食太多容易攝取過多熱量，導致肥胖找上門，一天適合的攝取量大約為5顆腰果或杏仁即可。

侯佩汝補充，年節期間與家人朋友相聚難免會吃些大魚大肉，但在健康的狀態下，適當適量的飲食是不太會傷害身體的，所以過年期間的飲食原則以不食過量為主，油炸辣的食物份量要謹慎挑選；若本身腸胃道不好的人，仍需避免食用刺激性及不易消化的食物。