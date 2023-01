謝和弦近來喜獲千金,在社群的發文多了些慈父的風格,未料,昨(14)日他疑似不滿,竟砲轟她「淫蕩」,引起網友瘋猜他指的是誰?而前妻Keanna剛好在今(15)日上IG發文意有所指「豬就喜歡髒」

謝和弦昨(14)日在臉書發文開轟:「有人身體搞壞生不出小孩,只能每天賣弄淫蕩,整天想當明星,以為跟唱片公司高層上床就有機會發片出道,結果只是被當成笑話,在圈子裡被傳超淫亂。」

Keanna(戴一軒)則在今(15號)剛好上IG發文,以一行英文說「千萬不要與豬搏鬥。你會被搞髒,但豬會很享受。(Don’t ever wrestle with a pig. You’ll both get dirty, but the pig will enjoy it.)」,似乎意有所指有些人「愛惹是非,搞有的沒的大小動作來挑起紛爭,自己一身實錘的髒水不甘心還想抹黑別人,就讓牠們自己慢慢玩。」

Keanna同時為自己喊話:「遠離嘴狠心慫的生物,該重視的是身邊會與妳談人生聊理想、約妳一起開創學習、為妳加油希望妳越來越好的人。」