謝和弦近來喜獲千金，在社群的發文多了些慈父的風格，未料，昨（14）日他疑似不滿，竟砲轟她「淫蕩」，引起網友瘋猜他指的是誰？而前妻Keanna剛好在今（15）日上IG發文意有所指「豬就喜歡髒」

謝和弦昨（14）日在臉書發文開轟：「有人身體搞壞生不出小孩，只能每天賣弄淫蕩，整天想當明星，以為跟唱片公司高層上床就有機會發片出道，結果只是被當成笑話，在圈子裡被傳超淫亂。」

Keanna（戴一軒）則在今（15號）剛好上IG發文，以一行英文說「千萬不要與豬搏鬥。你會被搞髒，但豬會很享受。（Don’t ever wrestle with a pig. You’ll both get dirty, but the pig will enjoy it.）」，似乎意有所指有些人「愛惹是非，搞有的沒的大小動作來挑起紛爭，自己一身實錘的髒水不甘心還想抹黑別人，就讓牠們自己慢慢玩。」

Keanna同時為自己喊話：「遠離嘴狠心慫的生物，該重視的是身邊會與妳談人生聊理想、約妳一起開創學習、為妳加油希望妳越來越好的人。」