指揮中心今天也公布1月13日自大陸來台旅客採檢情況，共有2461名旅客入境，陽性數為201人，陽性率為8.2%，創1月1日以來新低；另外，1月13日金馬春節專案小三通入境採檢結果，共計68人入境，陽性數1人，陽性率為1.5%。陽性率持續雙雙下降。

指揮中心表示，大陸入境1月13日自桃園機場入境的人數2319人，陽性數193。自松山機場入境人數142人中，8人陽性。共計2461人入境，201人陽性，陽性率為8.2%，創下新低。

另外，金馬春節交通專案入境，自金門水頭碼頭，68人入境1人陽性，陽性率1.5%。

國內自1月1日針對大陸四個直飛航點實施唾液篩檢，整體陽性率一路下降，從第一天19%，一路下降。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥研判，大陸陽性率低的原因應是已經過了第一波疫情的高峰。

本周進入大陸旅客入境最高峰，過去一周以來，1月9日~1月15日 共有1萬6千人，下一周入境旅客預估1萬2千人，兩周就會有近三萬人入境台灣。

由於大陸今天通報世界衛生組織，過去一個多月間，大陸醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染相關死亡病例5萬9938例，顯示大陸疫情嚴峻。

對此，莊人祥表示，目前對大陸入境旅客實施唾液篩檢政策會持續到一月底，屆時會要求各個單為提供檢討報告，做出防疫政策調整。