台電公司為達到2026年規定的天然氣發電容量，與業者簽約設置天然氣發電廠，因考量台南市現有7成用電均靠外縣市提供，業者有意將九崴天然氣發電廠設在安定區1塊30公頃的台糖用地，去年召開說明會立刻引發附近居民反彈，自組自救會抗爭，15日召開座談會陳情心聲，台南市經發局強調將收集居民意見向上反應。

台南市目前2成靠自有綠能發電，1成為自有火力發電，其他7成用電來自外縣市供應，預計2025年將面臨缺電危機。台電公司招商天然氣發電廠時，考量台南若缺電，將不利半導體科技招商，業者選址有意落腳安定區一塊台糖用地。

這塊台糖土地為「台糖農牧特定專用區」，發電廠分為3期共30公頃土地，未來啟用預計每天可提供120MW發電量，旁邊多為魚塭地，距離最近的住宅聚落為600公尺。

業者去年展開說明會，召來附近居民強力反對，認為廠址距離住宅區過近，擔心會有空汙與天然氣安全問題，自組台史博社區居民自救會陳情，業者一度聲明放棄興建第3期15公頃土地，改為興建公園綠地。

台史博社區居民自救會15日召開座談會，業者並未出席，台電公司與台南市經發局派員參與，自救會列舉各種問題，反對設廠。

自救會表示預定廠址附近5公里內有12萬居民，緊鄰地區內有1座醫院、5間中小學校、1間特教學校與台灣歷史博物館，還有國際棒球村等重大建設，屬人口密集成長區，選址不合理。

自救會指出，天然氣產生的氮氧化物，是形成霧霾的主要產物，台南市空氣品質原已不佳，加上電廠排放物無疑雪上加霜。天然氣發電廠一旦發生爆炸事故，對周邊居民生命財產更是無法挽救的危害。

自救會更收集中華鳥會專家意見，提出廠址土地為台灣一級保育鳥類草鴞的棲息地，輸電線路也經過多處古蹟遺址，強調當地不宜設廠，要求另行選址，遠離住宅區。

九崴天然氣發電廠設址尚未定案，說明會階段已遇上地方激烈反彈，台南市經發局強調將收集民眾意見向上反應，台電公司表示雖與業者簽訂合約，未來仍要看業者是否符合規範。