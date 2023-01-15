大陸資深男星管宗祥13日凌晨逝世，享嵩壽100歲，曾演出《包氏父子》、《祝福》、《雙雄會》、《良宵血案》等多部作品，而他的兒子管虎為知名鬼才導演管虎，其中曾以電影《老炮兒》入圍第52屆金馬獎最佳原著劇本，而他的父親也有參演該部電影。

今（15）日家屬發出訃聞透露，管宗祥13日凌晨在家人的陪伴下離世，享嵩壽100歲，然而，曾合作過的製作人悲痛透露：「我們最後一次見面是2019年，後來他們搬到了燕郊的養老院住，但我們一直有聯繫，希望老人家一路走好！」就連女星劉曉慶也在微博發文表達哀痛。

事實上，管宗祥是名演員，演出戲劇類別橫跨歌劇、話劇、京劇等，作品包括《包氏父子》、《祝福》、《雙雄會》、《良宵血案》等，其中以《包氏父子》的大包成最廣為人知，據悉當時他為了詮釋這個角色，決定從眼神作起每次表演時，眼睛總是半開且眼神渙散，完美呈現了角色當時應有的狀態。

2015年他更演出兒子管虎導的電影《老炮兒》，劇中飾演「二爺」與馮小剛所演的六爺有部分對手戲，整場下來雖台詞與鏡頭不多，但他白髮蒼蒼及精湛的演技，卻讓觀眾印象深刻，然而，去年12月他的媳婦梁靜才在微博上發文慶祝公公管宗祥100歲生日，如今傳出離世消息讓外界相當難過。