大聯盟做出重要決定，將於2023年新球季的小聯盟3A全面試用俗稱「機器主審」的自動好壞球判斷系統（ABS），30座球場全數安裝ABS，收集的資料做為重要的參考依據。雖然沒有排定大聯盟的機器主審何時上路，但肯定朝著這方面邁進一大步，宣示聯盟變革的決心。

美媒ESPN報導，半數的3A比賽將會完全使用ABS來判定好壞球，其餘半數比賽將ABS做為挑戰系統，類似職業網球的鷹眼。現行大聯盟的好壞球是不容挑戰的，誰提出意見就可能被主審驅逐出場，但是3A試行的制度給予每隊3次挑戰機會，如果挑戰成功將不消耗挑戰次數。

大聯盟現在還未定案ABS的使用方式，可能是做為輔助判決系統，或者是完全交由機器判決好壞球。如果是前者，挑戰權將交給場上的投手、捕手、打者，由教練團來指導球員何時做出挑戰。無論如何，場內若有爭議仍以人類主審做為最終裁決者。

去年在一小部分比賽試行ABS的結果獲得好評，可望永久變革棒球的比賽方式，例如捕手的Catcher Framing技巧（接球的瞬間移動手套，讓主審看起來像好球）將不對ABS起作用，捕手也不必和主審套交情了。例如前大都會捕手拉督卡（Paul Lo Duca）曾說主審威斯特（Joe West）因為討厭他，邊邊角角的球都不會給好球，還誣指威斯特「被投手賄賂才判好球」，後來威斯特告了誹謗勝訴。