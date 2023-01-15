高雄市長陳其邁在年前最後一個周末，今日前往左營知名景點蓮池潭和元帝廟參加過好年活動，並發送兔年小紅包和春聯給民眾，大批民眾排隊領取紅包春聯，並與市長擊掌、玩自拍，商圈更舉辦年節市集、書法大師揮毫發送春聯，市長也在「走春夯舊城」春聯上提筆落款，邀請大家到高雄走春過好年。(高雄市政府新聞局提供／林雅惠傳真)

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁在年前最後一個周末，今日前往左營知名景點蓮池潭和元帝廟參加過好年活動，並發送兔年小紅包和春聯給民眾，大批民眾排隊領取紅包春聯，並與市長擊掌、玩自拍，商圈更舉辦年節市集、書法大師揮毫發送春聯，市長也在「走春夯舊城」春聯上提筆落款，邀請大家到高雄走春過好年。

從2月起蓮池潭景點與店家舉辦商圈特色及文化景點體驗活動，陳其邁表示，從現在開始到元宵節，蓮池潭商圈會吸引更多人，包括整個左營舊城和眷村，有許多適合大朋友小朋友的活動和周遭眷村美食、中外餅舖、奇幻樂園等等，市府將規畫商圈振興和促銷活動，推出各樣的觀光優惠，全力促銷蓮池潭觀光，並歡迎大家參與此次1月26日至2月5日結合蓮池潭周遭的精彩高雄燈會。

陳其邁說，今年在左營舉辦蓮潭燈會，蓮池潭周遭景點很多，尤其是龍虎塔春秋閣，再加上大大小小宮廟，讓外國觀光客覺得充滿東方神秘色彩。他指出，左營舊城是大家共同感情的地方，搭配蓮潭燈會，周圍宮廟也共襄盛舉一起點燈，是非常生猛有力的台灣味燈會。

陳其邁發紅包當下不忘防疫宣導，提醒新冠疫情已社區化、流感化，民眾一定要打疫苗。年紀大或高風險族群相對風險很高，一定要及早找醫生投藥，目前中央備足抗病毒的藥物，假如民眾有症狀的話就先快篩，並戴上口罩，若有風險接觸可疑的對象時，先自行隔離以保護自己，保護家人。

隨後陳其邁轉往左營元帝廟參香、發放小紅包，元帝廟周遭排滿等待索取紅包討吉利的民眾，市長也主動向前發送紅包給身障朋友，並關心地方耆老及送上祝福，現場和民眾擊掌合照，向民眾拜早年，預祝大家新年快樂、福兔迎祥。