新北市瑞芳區一坑路平交道15日凌晨有一部自小客車停在鐵軌的道碴上，但車內沒有人，民眾通報警方後，警方趕到現場，在現場附近發現陳姓男子與吳姓女友正在吵架，警方先聯絡拖吊車將車子吊離平交道，並將兩人帶回派出所，釐清案情。

新北市警局瑞芳分局15日凌晨2時20分左右接獲民眾報案，指有部白色轎車停在一坑路平交道鐵軌旁的道碴上，民眾心覺有異，上前發現車上沒人，雖然深夜沒有列車，擔心會造成火車事故，便通報警方。

由於現場是在鐵路範圍，應屬鐵路警察局的管轄範圍，瑞芳分局的員警擔心該部轎車釀禍，仍代為通知拖吊車將車輛吊離，並通知鐵路警察局瑞芳派出所派員處理。

瑞芳分局警方在附近調查，試圖找到車主，果然在附近明燈路三段某民宅前，發現24歲的車主陳姓男子，正在與28歲的吳姓女友在路邊吵架，上前了解後，確認為白車車主。由於兩人身上有濃濃酒味，瑞芳分局一邊派員協助現場交通疏導，一邊將兩人帶至鐵路警察局瑞芳派出所。

經酒測，陳男酒測值為0.88mg／L、吳女酒測值為1.25mg／L，該事故造成瑞芳路段鐵軌設備損壞，後續交由鐵路警察局瑞芳派出所偵辦。但截至下午2時為止，鐵路警察局均以「偵查不公開」為由，拒絕對外說明案情。

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