今（15日）羅東國小校長賴尚義（左）與老師開心前往派出所領回銅鐘，並致贈警方「羅東國小創校120周年校慶紀念專刊」及感謝狀。（羅東國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東國小校長賴尚義（左）開心讓全校師生可在19日結業式時，再次感受敲鐘的儀式感。（羅東國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（15日）羅東國小校長賴尚義與老師開心前往派出所領回銅鐘，並致贈警方「羅東國小創校120周年校慶紀念專刊」及感謝狀。（羅東國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東國小花費14萬元打造120周年校慶紀念物復刻版銅鐘，怎料，2021年完工安裝後，不到3年的時間於1月9日遭竊，徒留鐘塔架在現場；宜蘭縣警察局羅東分局14日在某工寮尋獲銅鐘，後續將查緝犯嫌到案。校長賴尚義說，開心在這學期休業式前找回，能順利在19日敲鐘讓師生感受放寒假的儀式感。

今年適逢羅東國小建校125年，在120周年校慶時，比對校史資料發現，日治時期照片畫面裡，校園鐘塔上有個象徵特殊涵義的銅鐘，遂花費14萬元左右打造直徑63公分、約20公斤重的銅鐘和塔架；於每學期的開學、學期末敲鐘，代表新學期與寒暑假的開始，讓師生感受隆重的儀式感。

怎料，校園正在新建風雨球場時，施工需求，廠商將整座鐘塔遷移至升旗台旁，原本打算工程結束後再裝上，已放置近2個月，卻在9日看不見銅鐘的蹤影，想必竊賊虎視眈眈許久，遂報警處理；警方獲報後，隨即組成專案小組偵辦，鎖定周邊監視器裡的涉案車輛，以車追人。

警方表示，順利於14日下午宜蘭市的某工寮內尋獲失竊的銅鐘，目前已掌握犯嫌身分，後續將全力查緝到案說明；全案可依《刑法》第320條竊盜罪罰之，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

賴尚義表示，警方14日通知已尋獲，今（15日）與學校老師開心前往派出所領回銅鐘，並致贈警方「羅東國小創校120周年校慶紀念專刊」及感謝狀，讓全校師生可在19日結業式時，再次感受敲鐘的儀式感，象徵寒假開始了，並保留歷史流傳下來的特殊意義。