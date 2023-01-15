本周六（1/21）就是除夕，許多人都開始忙著採買年節必需用品，其中最不可或缺的物品之一就是春聯，命理專家楊登嵙指出，春聯不能隨便亂張貼，張貼的時機、數目和地點都有大學問，像是最適合張貼春聯的時機是除夕早上6點到12點，還有4大禁忌，包含不可把新春聯貼在舊春聯上、不可在大門單貼「春」字春聯、不可倒貼大門口的春聯、春聯不可出現不吉利的字。

根據《三立新聞網》報導，楊登嵙指出，最適合貼春聯的時機是除夕早上6點到12點，因為這段時間的陽氣最旺，且12點過後還要拜祖先和地基主，因此在12點以前貼完新春聯最合適。除此之外，舊春聯撕下來以後記得要撕破，代表除舊布新，千萬不可以直接將新春聯覆蓋貼在舊春聯上方。

楊登嵙表示，在大門口張貼春聯，要和家裡供奉的神明數量一樣，以單數為基準，因為單數象徵吉祥，偶數則容易招陰；不過家裡張貼春聯的總數，就不需要計算陰陽。

楊登嵙也提醒，千萬不要在大門口單貼「春」字春聯，因為在古代只有怡紅院會在門口貼「春」，現代人這樣做，恐會招來爛桃花，建議可以改貼「福」或「招財進寶」等春聯。

另外大門口的春聯也不要倒著貼，楊登嵙說，按照古禮，「到」和「倒」是同義字，所以把「財」倒過來貼，就意味著「財到」，不過在大門口就不行把春聯倒著貼，否則就成了「把財倒光光」的意思，「福」字也同理。

至於窗戶、內門或水缸、酒缸上則可以倒貼春聯，楊登嵙解釋，從民俗上來說，古人只會在水缸、酒缸等器皿上貼「倒福」，因為在倒水、倒酒的時候，「福」字就會轉正，象徵福倒不出來，表達福滿的意思。

楊登嵙補充，現在有許多搞怪、有趣的春聯，張貼在家中都無傷大雅，只要遵照「不可有不吉利的字」的原則即可，像是滅、絕、死、亡等，同音、諧音字以及意義不好的字，也最好都不要出現。