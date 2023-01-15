本屆SBL與WSBL超級籃球聯賽開打以來比賽場場精彩，男女籃各隊每場展現全力以赴的拚勁，中華籃協為打造更完善的比賽品質，裁判培育工作也持續進行，選拔優秀人才報考國際裁判，15日上午在國立台灣藝術大學體育館進行2023-2025年FIBA國際籃球裁判體能檢測，總計有9位裁判通過檢測，下階段將進行線上筆試，通過後即可取得國際裁判資格。

我國在FIBA 2023-2025年國際裁判員額共計有9名，符合報考資格者經過籃協初試後，進入到今天的FIBA體能檢測，今日通過檢測的裁判名單如下：陳新(男)、莊智鈞(男)、鍾宜智(男)、侯淳仁(男)、林原佃(男)、蔡宗廷(男)、黃筠媗(女)、黃貞瑜(女)、連婉珍(女)。其中陳新、侯淳仁、林原佃、蔡宗廷與連婉珍5人是首度報考，為我國增添國際籃球裁判生力軍。

今日的體能檢測過程均依照FIBA規定執行並進行全程錄影，由籃協裁判委員會委員在場督導，檢測項目20公尺折返跑須按照音樂節奏配速完成，男性86趟、女性66趟。