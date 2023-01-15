花蓮縣玉里鎮印加果產銷第一班班長林昆平，3年前返鄉務農，在父親的山坡地種植印加果加工成油，並成立產銷班及「樸實構果」品牌，以一條龍產銷模式保障地方小農獲利。（林昆平提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮印加果產銷第一班班長林昆平，日前以「樸實構果」印加果油品牌，榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星大獎，讓他相當興奮，認爲這對小農來說一種肯定。（林昆平提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮印加果產銷第一班班長林昆平，3年前返鄉務農，在父親的山坡地種植印加果加工成油，並成立產銷班及「樸實構果」品牌，以一條龍產銷模式保障地方小農獲利，並在日前獲世界四大美食評鑑之一「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星大獎，讓他相當興奮，認為這是一種肯定，強調未來將提供最好的油品讓國人吃得健康，並整合台灣印加果產業，組成台灣隊打國際盃，將台灣印加果產業推向國際。

林昆平是花蓮玉里人，原本在外地從事科技業，3年前不願見父親離世留下的山坡地逐漸荒蕪，便決定返鄉務農。他笑說，自己不是農業起家，一開始真的不知道要種什麼，後來略有聽聞印加果對人體很好，且在台灣又屬新興作物，開始種植後，也漸漸發現玉里跟卓溪亦有小農栽種。

林昆平2020年與地方10餘名農友成立印加果產銷班，彼此交流種植技術，分享心得，卻發現大家均面臨銷售問題，因此他成立「樸實構果」生物科技公司，自己找油廠加工、開闢通路行銷，透過一條龍的方式，銷售印加果油，保障地方小農獲利。

林昆平說，印加果產銷班目前已從12人擴增到40人，栽種面積也從10公頃增加到50公頃。不過，本土印加果油較國外油品貴，雖然新鮮，但國人接受度仍不高，因此他日前以「樸實構果」花東冷壓初榨印加果油，參加由荷蘭無添加認證協會舉辦的「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」，盼能讓台灣品牌躍上國際舞台。

林昆平經漫長等待，終於捎來好消息，該油品從45個國家中脫穎而出，榮獲該評鑑最高難度的三星大獎，讓他直呼這些年以來的努力總算沒有白費，且能被世界權威機構給看見，對農友來說是最大的鼓勵。

林昆平務農後便以「把整座花東搬到你家」及「越在地就越國際」當作座右銘，他說，花東縱谷的印加果油品質，證明本土也能躍上國際，樸實構果除要成為台灣印加果的第一品牌，提供最好的油品， 未來更要整合國內印加果產業，組成台灣隊打國際盃，將台灣印加果產業推向國際。

他也透露，今年還要參加義大利的油品評鑑，期望透過國際獎項肯定自己與農友的努力外，更希望能藉此讓台灣消費者看見國內的好油。