李昕芸（左起）、廖婕妤、苑曉琬、高毓璘、黃倩萍。（三立提供）

黃倩萍、苑曉琬、高毓璘、廖婕妤、李昕芸5位三立主播，在連續10天的金兔年長假，特別企劃新春節目《iNEWS迎新春MONEY兔YOU》，內容包括車市潮流、養生保健、國際時尚、親子百科、旅遊休閒。

談到家人的紅包，5位主播幫父母親準備了五位數的孝心，高毓璘透露要給爸媽8萬8討吉利，至於小孩的部分，她說平常已經愛無極限，壓歲錢8百8就可以；黃倩萍則將帶女兒出國玩，盡情買就是今年給女兒的大紅包；廖婕妤說打算讓小孩把紅包錢通通交出來，拿去存股。

5位主播對自己的新年假期，各有不同的期待和安排，剛擺脫一千度近視眼鏡的高毓璘，滿心期待到處遊玩，要好好享受看清美景的新體驗；黃倩萍準備年假後段，帶著女兒出國進行一趟姊妹交心旅遊；李昕芸訂了高級溫泉飯店，和全家人一起身心放鬆；廖婕妤婆家娘家兩邊跑，帶著小孩和親戚們相見歡；苑曉琬說疫情期間還是決定宅在家追劇，希望繼續維持「一線」的天選人生。

《iNEWS迎新春MONEY兔YOU》內容多元，從除夕到初四，每晚10點在三立iNEWS頻道首播，每天內容都相當精彩。本身就是車迷的黃倩萍，將介紹2023年的夢幻車款；苑曉琬主跑醫療新聞多年，找來醫生好友，中西醫雙管齊下介紹最潮流的養生保健方式；高毓璘熱愛時尚，特別邀請藝人和美妝好友，給大家2023最開運最流行的妝髮穿搭情報；廖婕妤和天下父母一起研究，如何從日常吃喝玩樂打造2023年最美好的親子關係；李昕芸則在全球解封的時刻幫大家做功課，給大家2023一整年的旅遊規劃建議。